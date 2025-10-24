La Terminal de Buses de Cochabamba suspendió este viernes las salidas hacia Santa Cruz por la carretera nueva, debido a un bloqueo instalado en el sector de Chimoré. Solo se encuentran habilitados los viajes por la ruta antigua.

Desde la unidad operativa de Tránsito de la Terminal de Cochabamba se informó que la medida fue comunicada a través de un aviso colocado en la ventanilla de informaciones, alertando a los pasajeros sobre la suspensión temporal de las salidas por la vía nueva.

Las autoridades precisaron que los buses solo podrán circular por la carretera antigua hacia Santa Cruz, con el fin de evitar que los viajeros realicen trasbordos en zonas intermedias afectadas por el bloqueo.

Una protesta de padres de familia de la localidad de Chimoré provocó la suspensión de salidas de los buses.

Mira la programación en Red Uno Play