Confirman que tres departamentos disfrutarán de un fin de semana largo en noviembre

En noviembre, tres departamentos del país tendrán feriado largo gracias a la coincidencia de fechas cívicas que recuerdan momentos claves en la historia boliviana.

De acuerdo con el Decreto Supremo 5328, aprobado el 5 de febrero de este año, Tarija, La Paz y Cochabamba gozarán de un día de descanso adicional por conmemoraciones históricas.

En Tarija, el feriado será el viernes 7 de noviembre, en honor a la Batalla de Suipacha, primer triunfo de las fuerzas patriotas en la lucha por la independencia.

Mientras tanto, La Paz y Cochabamba tendrán conmemoraciones el viernes 14 de noviembre. La sede de gobierno recordará el descuartizamiento de Túpac Katari, símbolo de resistencia indígena; y el valle cochabambino homenajeará a la Batalla de Aroma, enfrentamiento decisivo en la gesta libertaria.

Al coincidir en viernes, estos feriados se traducen en un fin de semana largo de tres días, ideal para descansar, viajar o rendir homenaje a la historia.

Mira la programación en Red Uno Play