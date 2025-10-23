¡Se ganaron su confianza! Colombianos robaron a una pareja de ancianos en Cochabamba

Una pareja de nacionalidad colombiana fue aprehendida por la Policía tras protagonizar un millonario robo a una pareja de ancianos en la ciudad de Cochabamba. Los delincuentes utilizaron el engaño y la manipulación para ganarse la confianza de sus víctimas y sustraerles 42 mil dólares y 57 mil bolivianos de su vivienda, ubicada en la calle Suipacha.

El hecho ocurrió el pasado 2 de octubre, cuando los implicados, identificados como Paola A. S. P. (28) y Johan S. L. S. (29), ambos de nacionalidad colombiana, se acercaron a un hombre de 87 años y a su esposa, simulando conocerlos. Tras conversar con ellos, lograron ingresar a su domicilio, donde mientras las mujeres los distraían, el hombre entró al dormitorio y robó el dinero guardado en un ropero.

“Tomaron contacto con una persona de la tercera edad, ingresaron al domicilio, los distrajeron y de manera violenta sustrajeron 42 mil dólares y 57 mil bolivianos”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Vanderley Flores.

Durante el operativo del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), los agentes lograron recuperar 38.200 dólares que estaban escondidos en el domicilio de una de las detenidas, además de secuestrar un vehículo que habrían utilizado para cometer el crimen.

Las investigaciones revelaron que los mismos delincuentes participaron en otro robo similar en febrero, cuando robaron 3.000 bolivianos y dos anillos de oro, empleando el mismo modus operandi, acercarse a personas mayores, entablar conversación y distraerlas para ingresar a sus casas.

Los dos implicados fueron trasladados a celdas de la Felcc, mientras la Policía continúa las investigaciones para establecer si hay más personas vinculadas a esta banda internacional que opera en Bolivia bajo el mismo patrón delictivo.

