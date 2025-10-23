“Pido justicia por mi hija”: madre denuncia que su expareja y familiares abusaron a su hija

En el municipio de Satélite Norte (Santa Cruz), una madre de familia alzó la voz y exigió justicia por el abuso que sufrió su hija de 11 años. Los principales acusados son el padre biológico de la menor, dos primos y su hermanastro.

“El papá de mi hija la abusó, yo me enteré hace tres semanas, el tiempo que está preso, con detención preventiva. Llegué de viaje y mi hija me contó que no solo fue su papá, sino también los dos primos y su hermanastro. Al día siguiente senté la denuncia, fue el 9 de octubre, y recién el 22 de octubre, aprehendieron a uno de ellos”, relató la madre, visiblemente afectada.

Según su testimonio, los agresores se aprovechaban de los momentos en que la niña se quedaba sola en casa. “Faltan dos más, yo tengo miedo de que su familia los haga escapar, los manden al campo o se vayan a otro lado”, expresó entre lágrimas.

El padre biológico de la menor fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola, mientras que uno de los primos fue aprehendido este miércoles y será presentado ante un juez cautelar en las próximas horas.

La abogada de la víctima, Mulle Galarza, confirmó que ya se emitieron tres mandamientos de aprehensión contra los demás implicados. “Ya se ha librado los tres mandamientos de aprehensión de las personas que faltan. El padre fue puesto a disposición del Ministerio Público y se logró su detención preventiva. Este miércoles se ejecutó la aprehensión de uno de los coautores y se pedirá la pena máxima”, afirmó.

La madre teme por la seguridad de su hija y pide a las autoridades actuar con celeridad. “Solo quiero justicia por mi hija”, fue su pedido final.

Mira la programación en Red Uno Play