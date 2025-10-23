Caso Odalys: Pedirán 30 años de cárcel para Joel por feminicidio, y 15 para sus padres por encubrimiento

Las investigaciones y el proceso judicial por la desaparición de Odalys Vaquiata continúan su curso legal, y el próximo mes de noviembre se llevará a cabo el juicio oral, así lo confirmó el abogado Giovanni González, defensor de la familia Vaquiata, en una entrevista con Red Uno.

Ya se cumplieron más de un año y seis meses desde la desaparición de la joven. Actualmente, el proceso apunta en contra del principal acusado, Joel Sebastián Pérez González (pareja de Odalys), sus padres y dos amigos, por los delitos de feminicidio, complicidad y encubrimiento.

La Fiscalía notificó a las partes y otorgó un plazo de 10 días para la presentación de pruebas de cargo y de descargo por el delito de feminicidio. Ante ello, los abogados indicaron que presentarán pruebas documentales y periciales como parte de su propuesta, además de las pruebas que ya presentó la Fiscalía.

La familia de Odalys ha solicitado penas máximas para los involucrados:

30 años de cárcel para Joel Sebastián Pérez González, en calidad de autor del delito de feminicidio.

15 años de cárcel para sus padres, Rudy Pérez García y Betty González Choque, por feminicidio en grado de complicidad.

Pena por encubrimiento para el teniente José María Alanes y la señorita Jessica Quispe.

Una de las cuestiones más relevantes del caso es que el cuerpo de la joven aún no ha sido hallado. Según los abogados, existiría un pacto de silencio entre los involucrados.

“Vemos un pacto de silencio. La parte adversa intenta hacer ver que no existió una promesa previa, pero en juicio vamos a demostrar que evidentemente hay complicidad y colusión entre las personas involucradas”, manifestó el abogado Franklin Chacalluca, también abogado de la parte acusadora.

Chacalluca agregó que las pruebas recolectadas durante la etapa preliminar y preparatoria serán fundamentales para establecer el grado de autoría y participación de cada acusado, buscando una sentencia ejemplarizadora.

Hasta ahora, el principal acusado ha tenido tres oportunidades para declarar la verdad de los hechos; sin embargo, se acogió a su derecho al silencio. Se espera que, con esta nueva oportunidad de declarar, pueda aportar detalles que permitan esclarecer los hechos y obtener una sentencia justa.

