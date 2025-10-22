TEMAS DE HOY:
Policial

Juicio por el caso Odalys se realizará en un mes; hay cinco personas acusadas por feminicidio y encubrimiento

La defensa legal de la familia de la desaparecida Odalys Vaquiata presentará testigos, pruebas documentales y periciales para el juicio oral que se llevará a cabo en noviembre.

Red Uno de Bolivia

21/10/2025 21:48

Foto: Red Uno
La Paz

Las investigaciones y el proceso judicial por el caso de la joven desaparecida Odalys Vaquiata continúan su curso legal. Aproximadamente en un mes se realizará el juicio oral.

El abogado Giovanni González, defensor de la familia Vaquiata, informó este martes a red Uno que la Fiscalía notificó a las partes y otorgó un plazo de 10 días para la presentación de las pruebas de cargo y de descargo por el delito de feminicidio.

En ese sentido, señaló que la defensa legal presentará testigos, pruebas documentales y pruebas periciales como parte de su propuesta, pese a las pruebas que ya está presentando la Fiscalía.

“Estamos presentando nuestras pruebas particulares, es decir, testigos, pruebas documentales y pruebas periciales”, afirmó González.

Asimismo, el abogado informó que, hasta el momento, cinco personas están acusadas en el caso; estas son sindicadas en grado de autoría, complicidad y encubrimiento.

“Joel Sebastián Pérez Fernández, como autor principal; sus padres, como cómplices; el teniente Alanes; y, si no me equivoco, uno de sus amigos también está acusado”, detalló González.

 

