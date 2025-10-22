Fatal accidente en Santa Cruz: una persona muere atropellada en el cuarto anillo, zona del Cordón Ecológico

Una persona perdió la vida la noche de este martes tras ser atropellada en el cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a la altura del Cordón Ecológico, entre las avenidas Busch y Centenario.

Según el reporte preliminar de Tránsito, se trataría de una persona en situación de calle que intentaba cruzar la vía cuando fue impactada por un vehículo en movimiento.

Testigos relataron que el motorizado arrolló a la víctima y la lanzó varios metros, provocando su muerte de forma instantánea.

Agentes de Tránsito se trasladaron al lugar para retener al conductor y al vehículo involucrado, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer el hecho.

