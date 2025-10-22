TEMAS DE HOY:
Comunidad

Madre denuncia que su hija fue raptada y abusada al salir del colegio 

El hecho ocurrió el 22 de agosto y, pese a contar con informes médicos y psicológicos, afirma que aún no hay avances ni respuestas por parte de la Policía ni la Fiscalía. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/10/2025 21:24

Foto: iStock by Getty Images
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una madre de familia denunció que su hija fue raptada y abusada sexualmente a la salida de su colegio, ubicado en la zona de la Radial 17 y medio de la capital cruceña. 

El hecho ocurrió el pasado 22 de agosto, pero hasta la fecha —casi dos meses después— no ha recibido ninguna respuesta concreta de parte de la Policía ni del Ministerio Público.

“Yo pido que se haga justicia porque he andado por todos lados, incluso tuve que pagar abogado para que me hagan caso, porque el director y el tutor del colegio no hicieron nada”, expresó con indignación la madre, quien asegura sentirse desamparada por las autoridades y por la propia institución educativa.

Según explicó, tras realizar la denuncia correspondiente, su hija fue atendida por un médico forense y recibió apoyo psicológico, como lo exige el protocolo en estos casos. Sin embargo, a pesar de contar con estos informes, la madre lamenta que no haya avances en la identificación ni en la captura de los responsables.

Hace un llamado urgente a la Policía y a la Fiscalía para que actúen con celeridad. “Ellos ya tienen todo lo que se necesita, pero aún no se dan con los autores. No puede quedar impune lo que le hicieron a mi hija”, concluyó.

 

