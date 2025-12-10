Asistencia familiar en Bolivia: lo que todo padre y madre debe saber

La asistencia familiar es un derecho y una obligación fundamental en Bolivia, regulada por la Ley 603, también conocida como el Código de Familias. Durante el sector Miércoles Jurídico en el programa El Mañanero, el abogado especializado en derecho familiar, Dr. Valdivia, explicó los aspectos más importantes de este tema.

Según el especialista, la asistencia familiar busca garantizar las necesidades básicas de los hijos, incluyendo alimentación, salud, educación, vivienda, vestimenta y recreación. Esta puede entregarse en efectivo o en especie y no cubre gastos de lujo o extraordinarios que excedan estas necesidades básicas.

El monto mínimo de asistencia familiar en Bolivia está fijado en el 20% del salario mínimo nacional, equivalente actualmente a 550 bolivianos.

Sin embargo, el monto final lo determina el juez “conforme a las necesidades del beneficiario y la capacidad económica del obligado”, aclaró el especialista. Esto significa que hijos con discapacidades pueden recibir un monto mayor debido a sus necesidades especiales.

Valdivia aclaró también que “en nuestro país la asistencia familiar no es retroactiva. Es a partir del momento en el cual se interpone la demanda”. Sin embargo, existen mecanismos de conciliación mediante acuerdos regulatorios en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o notaría, que permiten un procedimiento “sencillo y expedito”.

En relación a las visitas, el Dr. Valdivia subrayó que este derecho no pertenece al padre, sino al hijo: “Esto en realidad no es un derecho del padre, es un derecho del niño o niña, que tiene derecho a tener la relación con su progenitor”.

El abogado también explicó que cambios en la capacidad económica del obligado pueden justificar modificaciones en la asistencia. Asimismo, señaló que la asistencia puede extenderse hasta los 25 años si el beneficiario sigue estudiando y presenta certificaciones de aprovechamiento regular.

Finalmente, el Dr. Valdivia destacó que el objetivo de la asistencia familiar es garantizar los derechos del niño y su bienestar integral, respetando siempre la relación familiar.

