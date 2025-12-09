TEMAS DE HOY:
Comunidad

Cuarto intermedio en disputa Colcapirhua-Quillacollo mientras se esclarece muerte de dos personas

Tras los enfrentamientos que dejaron dos muertos y más de diez heridos en el botadero de Cotapachi, las autoridades establecieron un cuarto intermedio mientras continúan las investigaciones sobre el uso de armas de fuego y responsabilidades de los comunarios y la Policía.

Silvia Sanchez

09/12/2025 13:31

Cochabamba, Bolivia

El conflicto entre los municipios de Colcapirhua y Quillacollo ingresó este martes en cuarto intermedio, informó el secretario de Gobernabilidad y Coordinación, Eduardo Camacho, mientras prosiguen las investigaciones para esclarecer la muerte de dos personas durante los enfrentamientos ocurridos el lunes al ingreso del botadero de Cotapachi.

“Este no es un problema de límites. Se ha solicitado a la Fiscalía y a la Policía que esclarezcan la muerte de estas dos personas. Hemos ingresado a un cuarto intermedio hasta mañana miércoles”, señaló Camacho.

El acuerdo surge tras una mesa de diálogo instalada en la Gobernación, donde participaron los alcaldes de Colcapirhua, Nelson Gallinate, y de Quillacollo, Héctor Cartagena, junto con técnicos y dirigentes locales, quienes lamentaron el fallecimiento de los dos comunarios y los más de diez heridos.

Según el reporte policial, los enfrentamientos ocurrieron la mañana del lunes cuando carros basureros intentaban ingresar al botadero de Cotapachi y fueron bloqueados por comunarios del lugar. Durante la intervención, la Policía utilizó agentes químicos para despejar la zona y se escucharon disparos de arma de fuego, cuya procedencia aún se investiga.

El alcalde de Quillacollo explicó que el conflicto tiene origen en un problema de límites: el plazo para que su basura ingresara al botadero expiró el pasado 7 de diciembre, y la llegada de los camiones generó la molestia de los comunarios, que exigen respeto por su jurisdicción.

El cuarto intermedio permitirá a las autoridades judiciales avanzar en las investigaciones y buscar soluciones que eviten nuevos enfrentamientos.

 

 

