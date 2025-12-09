Tragedia en los Yungas: revelan la lista de fallecidos tras el embarrancamiento en Velo de la Novia

La carretera a los Yungas volvió a teñirse de luto. Ocho personas perdieron la vida y seis más resultaron heridas después de que un vehículo se precipitara al vacío en el sector Velo de la Novia, uno de los tramos más peligrosos y hermosos de La Paz, donde la naturaleza suele imponerse con fuerza, y a veces, con tragedia.

Mientras las autoridades intentan establecer las causas del accidente, las familias enfrentan horas de angustia y dolor. En las últimas horas se dio a conocer la lista de quienes no regresaron a casa:

Eddy Quispe

Flora Condori

Lucio Pérez

Celia Choque

Cintia Condori

Paola Choque

Aizhel Pérez

Brígida Moya

Cada nombre representa una historia, una familia rota, un vacío que nadie podrá llenar.

Los seis heridos fueron trasladados al Hospital Arco Iris. Entre ellos hay cuatro mujeres, dos varones y dos menores de edad. La situación más delicada es la de una niña de 11 años, que lucha por su vida en la unidad de terapia intensiva, aferrándose a la esperanza en medio de un panorama devastador.

Los primeros informes apuntan a que la lluvia y el mal estado de la vía pudieron haber desencadenado la tragedia, aunque aún se espera un informe oficial que ayude a explicar lo ocurrido.

Hoy, los Yungas están de duelo. Las familias esperan respuestas, pero sobre todo, fuerza para enfrentar un dolor que llegó sin aviso y que marcará sus vidas para siempre.

