Tras varias horas de protesta, el bloqueo instalado en la ruta Cochabamba–La Paz, en la zona de Quillacollo, ingresó en cuarto intermedio.

El presidente del Control Social de Quillacollo, Gonzalo Herrera, explicó que la decisión responde a una solicitud de las comunidades para acompañar el duelo de las víctimas.

La medida de presión comenzó alrededor de las 08:00, cuando grupos de pobladores cortaron el paso en la avenida Blanco Galindo y Capitán Ustáriz, utilizando piedras y vehículos para impedir la circulación.

El sector exige a las autoridades que se identifique a los responsables de la muerte de dos personas y de la violencia que dejó varios heridos en Cotapachi.

Herrera y otros dirigentes señalaron que, aunque el bloqueo fue levantado, se mantendrán en alerta ante cualquier convocatoria para movilizarse nuevamente.

Mira la programación en Red Uno Play