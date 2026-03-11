Piden detención preventiva para Elvira Parra por caso Fondo Indígena

El Ministerio Público solicitó la detención preventiva por seis meses para Elvira Parra, una de las investigadas en el caso del Fondo Indígena, en el marco de las pesquisas por presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto de producción de miel en la provincia Bautista Saavedra.

El fiscal del caso, Omar Condori, informó que durante la jornada se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la que la Fiscalía pedirá que la imputada sea enviada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes mientras se desarrollan los actos investigativos.

“En el transcurso del día la autoridad judicial va a realizar la audiencia de medidas cautelares y el Ministerio Público está solicitando la detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes por el lapso de seis meses”, señaló.

El fiscal explicó que durante ese tiempo se prevé realizar diversas diligencias, entre ellas una inspección ocular en el lugar donde debía ejecutarse el proyecto denominado “Producción de miel de las 13 comunidades de la provincia Bautista Saavedra”.

De acuerdo con la investigación preliminar, el daño económico asciende a Bs 687.000, correspondientes al primer desembolso efectuado para la ejecución del proyecto.

“El daño económico asciende a la suma de 687.000 bolivianos. Se tiene un avance económico del 90%, pero el avance físico solamente alcanza al 20%”, precisó Condori.

Durante las investigaciones también se procedió al secuestro de seis colmenas que formaban parte del proyecto, las cuales constituyen parte de los elementos colectados por la Fiscalía.

El fiscal indicó además que la investigada habría colaborado con la Policía y proporcionado información sobre otros posibles involucrados, por lo que no se descarta que se amplíe la investigación contra más personas.

“La señora Elvira Parra ha colaborado con el personal policial y ha hecho conocer la participación de otros posibles involucrados”, afirmó.

El caso se suma a otros procesos vinculados al denominado Fondo Indígena, que en anteriores etapas de investigación derivaron en procesos judiciales contra exautoridades y exfuncionarios.

