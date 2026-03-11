Presunto cabecilla de avasallamientos en Guarayos espera su traslado a Santa Cruz

Elías T. F., señalado como uno de los máximos responsables de los avasallamientos en la provincia de Guarayos, se encuentra bajo custodia tras su reciente captura en el municipio de Montero. Su aprehensión está relacionada a la investigación sobre la toma ilegal de tierras y la violencia sistemática en la región cruceña.

El acusado enfrenta cargos graves que incluyen avasallamiento, organización delincuencial y daños contra bienes del Estado. Además, se le vincula directamente con una violenta emboscada en la que resultaron heridos aproximadamente veinte efectivos de la Policía boliviana.

Se espera que en las próximas horas se concrete su traslado oficial hacia las dependencias de la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) en la capital cruceña. El operativo se mantiene bajo estricta reserva mientras las autoridades policiales definen los protocolos de seguridad para el movimiento del detenido.

