Cae conductor con 12 kilos de marihuana ocultos entre frazadas en Quillacollo

En un operativo de control rutinario, efectivos de la fuerza antidrogas lograron desarticular un traslado de sustancias controladas en la zona de Villa Marquina. El operativo culminó con la aprehensión de un sujeto y la incautación de una cantidad considerable de droga.

El hecho se registró el pasado domingo, cuando personal policial interceptó un vehículo particular que circulaba por el municipio de Quillacollo. Según el reporte oficial, el conductor mostró una actitud sospechosa y nerviosismo ante la presencia de los uniformados, lo que motivó una requisa minuciosa del motorizado.

Al inspeccionar la parte posterior del automóvil, los agentes descubrieron dos sacos de yute que contenían una hierba verdusca con características de marihuana. El cargamento estaba hábilmente camuflado bajo una pila de frazadas y mantas para evitar ser detectado a simple vista.

Tras realizar el pesaje y las pruebas de campo, se confirmó que se trataba de 12 kilos de marihuana. El conductor del vehículo fue aprehendido de inmediato y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar el proceso investigativo por tráfico de sustancias controladas.

El control se realizó como parte de las labores preventivas que la fuerza especial realiza en puntos estratégicos de la zona de Villa Marquina.

