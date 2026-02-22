Viru Viru: can antidroga descubre marihuana camuflada en encomienda

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) incautaron un cargamento de marihuana que estaba hábilmente camuflado al interior de una compresora de aire en un depósito de encomiendas del aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

El hallazgo se produjo durante operativos de control rutinarios, cuando un can adiestrado alertó sobre la posible presencia de sustancias controladas en uno de los almacenados en el recinto. Tras la inspección y apertura del equipo, los agentes encontraron 50 láminas de marihuana que dieron positivo en la prueba de campo para narcóticos.

Según el reporte preliminar, la sustancia estaba acondicionada en forma de láminas, un método que permite facilitar su transporte y ocultamiento, además de incrementar su valor económico por su mayor concentración.

La mercadería fue secuestrada de inmediato, mientras se inició una investigación para identificar tanto al remitente como al destinatario del cargamento ilícito.

Las autoridades también señalaron que esta incautación forma parte de un total de 365 kilos de marihuana detectados en distintos operativos realizados recientemente en depósitos vinculados a la terminal aérea, lo que evidencia nuevas modalidades de tráfico que buscan evadir los controles antidroga.

