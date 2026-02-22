Hallan el cuerpo calcinado de un hombre bajo un puente en Santa Cruz

Las autoridades policiales movilizaron a sus unidades especializadas tras el hallazgo de un hombre sin vida bajo el puente de la avenida Busch, en el cuarto anillo cruceño.

El cadáver, perteneciente a un hombre de unos 40 años, se encontraba completamente calcinado en el lugar de los hechos.

Personal de Homicidios, Bomberos y la FELCC desplegaron un operativo minucioso que se extendió por aproximadamente una hora. Debido a las limitaciones del espacio donde yacía la víctima, los peritos debieron extremar cuidados para recolectar las evidencias necesarias.

El flujo vehicular en esta importante arteria de la ciudad fue interrumpido temporalmente para garantizar la seguridad del perímetro.

La zona permaneció precintada mientras los investigadores buscaban indicios que permitan esclarecer las causas de este trágico suceso.

Tras concluir las labores de campo, los restos fueron trasladados a la morgue judicial para la realización de la autopsia de ley. Se espera que los exámenes forenses determinen la identidad del fallecido y las circunstancias exactas de su muerte.

