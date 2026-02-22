TEMAS DE HOY:
Droga en Viru Viru accidente de tránsito marihuana incautada

33ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Impactantes videos muestran cómo vehículos sortean deslizamientos en los Yungas

Videos muestran cómo vehículos cruzan tramos inestables en el norte de La Paz, mientras transportistas arriesgan todo para no quedar varados.

Juan Marcelo Gonzáles

22/02/2026 14:45

Foto: Archivo de carretera a los Yungas
La Paz

Escuchar esta nota

El temporal de lluvias golpea con fuerza al norte del departamento de La Paz, dejando caminos inestables y escenas de alto riesgo en la región de Los Yungas.

Videos de los pasajeros y los mismos conductores muestran como en algunos sectores de los derrumbes distintos vehículos tienen que arriesgarse para poder transitar estos tramos.

El punto más afectado por las lluvias es el sector de puente Villa un lugar estratégico que une las regiones de Nor y Sud Yungas en el municipio de Chulumani.

Los vehículos pequeños y medianos pasan con dificultades mientras que las flotas y camiones de alto tonelaje están obligados a esperar a que llegue las maquinarias para limpiar la ruta.

Las autoridades encargadas de tránsito informan que las salidas están habilitadas hacía los Yungas pero siempre se recomienda a los conductores transitar con mucha precaución por el estado de los caminos.

“Efectivamente por las lluvias las carreteras están un poco intransitables, pero ellos se dan los modos para llegar a sus destinos, en Unduavi algunos conductores están tomando rutas alternas” menciona la encargada de tránsito en la terminal de Minasa de La paz

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD