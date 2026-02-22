Impactantes videos muestran cómo vehículos sortean deslizamientos en los Yungas

El temporal de lluvias golpea con fuerza al norte del departamento de La Paz, dejando caminos inestables y escenas de alto riesgo en la región de Los Yungas.

Videos de los pasajeros y los mismos conductores muestran como en algunos sectores de los derrumbes distintos vehículos tienen que arriesgarse para poder transitar estos tramos.

El punto más afectado por las lluvias es el sector de puente Villa un lugar estratégico que une las regiones de Nor y Sud Yungas en el municipio de Chulumani.

Los vehículos pequeños y medianos pasan con dificultades mientras que las flotas y camiones de alto tonelaje están obligados a esperar a que llegue las maquinarias para limpiar la ruta.

Las autoridades encargadas de tránsito informan que las salidas están habilitadas hacía los Yungas pero siempre se recomienda a los conductores transitar con mucha precaución por el estado de los caminos.

“Efectivamente por las lluvias las carreteras están un poco intransitables, pero ellos se dan los modos para llegar a sus destinos, en Unduavi algunos conductores están tomando rutas alternas” menciona la encargada de tránsito en la terminal de Minasa de La paz

