El Teatro Gran Mariscal se llena de emoción en el último adiós a Santalla

El reconocido actor y comediante boliviano David Santalla es velado en el histórico Teatro Gran Mariscal de Sucre, en la ciudad de Sucre, escenario que marcó un momento especial en su carrera al convertirse en el punto de partida de su primera gira nacional.

Foto: Velorioa de David Santalla en Sucre (Correo del Sur)

El homenaje póstumo reúne a familiares, artistas, autoridades y seguidores, quienes llegaron para rendir tributo al ícono del humor boliviano. En el mismo recinto está prevista la celebración de una misa en su honor, como parte de las actividades de despedida organizadas para reconocer su legado artístico y cultural.

“Cuando el entraba al teatro siempre decía ¡hola teatro! Querido David estas en tu casa” entre lágrimas mencionaba su esposa Sandra Saavedra.

Tras la ceremonia religiosa, los restos del artista serán trasladados a la ciudad de La Paz, donde a las 20:00 horas se realizará un velorio homenaje en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, uno de los principales escenarios culturales del país.

