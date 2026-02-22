En cumplimiento del calendario electoral y la Actividad 56 del proceso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que ya se encuentra disponible la nómina oficial de juradas y jurados de mesas de sufragio para las Elecciones Subnacionales 2026.

La publicación ha sido realizada de manera simultánea por los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED), permitiendo que los ciudadanos verifiquen su estatus y comiencen su etapa de capacitación y responsabilidades ciudadanas.

¿Cómo saber si fuiste seleccionado?

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ha dispuesto dos canales oficiales y directos para realizar la consulta de forma rápida:

Aplicación Móvil: Descarga la app YO PARTICIPO (disponible para sistemas Android e iOS), donde ingresando tu número de cédula de identidad y fecha de nacimiento podrás verificar si fuiste designado.

Plataforma Web: Puedes acceder directamente al listado mediante el enlace oficial: https://web.oep.org.bo/elecciones-subnacionales-2026-2/nomina_jurados_mesas/

Escanea el código QR de la imagen para ver la lista de jurados.

Sobre las excusas

Recuerda que, una vez publicada la lista, inicia el periodo legal para que las personas que tengan un impedimento de fuerza mayor (enfermedad, estado de gravidez, viajes de urgencia o fuerza mayor debidamente probada) puedan presentar sus excusas ante los tribunales departamentales correspondientes dentro de los plazos establecidos por ley.

Ser jurado electoral es una función obligatoria y fundamental para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de la jornada democrática en la que se elegirán a las nuevas autoridades departamentales y municipales de Bolivia.

