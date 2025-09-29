Arranca la capacitación de jurados electorales para la segunda vuelta

Este lunes comenzó oficialmente el proceso de capacitación para los jurados electorales que participarán en la histórica segunda vuelta electoral en Bolivia.

La jornada marca un paso clave en la organización del balotaje, luego de que finalizara el plazo para presentar excusas por parte de quienes fueron sorteados para cumplir esta función cívica.

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Saúl Paniagua, brindó detalles sobre el proceso y confirmó que se aceptaron 1.400 excusas de un total de 4.100 solicitudes, mientras otras aún están en evaluación.

La capacitación se realiza en las 15 provincias del departamento, con el despliegue de más de 30 vehículos y personal especializado.

Durante las sesiones, los jurados reciben instrucciones sobre el uso del material electoral, el armado del ánfora, el manejo del acta electoral, la entrega de papeletas y la correcta apertura y cierre de mesas. Se recalcó que los jurados deben estar presentes en el recinto electoral desde las 5:00 de la mañana del día de la elección, a fin de garantizar la instalación puntual de las mesas a las 8:00.

Además, se destacó el rol del sistema de resultados preliminares (SCIREPRE), que permite recolectar imágenes de las actas electorales exhibidas por los jurados durante cinco minutos tras el conteo.

El TED reiteró que los ciudadanos deben asistir con su cédula de identidad vigente para ejercer su derecho al voto y recordó la importancia de la participación activa y responsable de los jurados electorales para el éxito del proceso democrático.

Mira la programación en Red Uno Play