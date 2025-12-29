Cuatro efectivos policiales fueron aprehendidos este fin de semana en Santa Cruz de la Sierra, tras ser acusados por presunta extorsión, según la denuncia presentada en el EPI 8 Zona Norte. La denuncia fue formalizada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y dio lugar a la detención de tres sargentos y un subteniente.

El hecho habría ocurrido durante el traslado de una persona al EPI 8, a cambio de Bs 2000. El Ministerio Público presentó un requerimiento de imputación y solicitó la detención preventiva de dos de los policías implicados.

“Hemos identificado un extracto de pago de 2.000 bolivianos a una tercera persona, que no corresponde a ninguno de los investigados”, indicó el fiscal asignado al caso, Brayan Melgar.

La autoridad agregó que se espera que el juez del juzgado de la Villa Primero de Mayo defina la situación jurídica de los uniformados.

Pasado el mediodía, el juez del caso determinó dar libertad a los cuatro acusados por presunta extorsión en Los Tusequis. Asimismo, no se descarta que otros efectivos policiales sean convocados a declarar en el marco del proceso. Se aguarda un informe oficial una vez concluida la audiencia.

Mira la programación en Red Uno Play