¿Planeando la fiesta de Año Nuevo? Esta es la nueva tendencia en cotillón

A solo dos días de despedir el año, la población ya se alista para recibir el Año Nuevo con decoraciones que no pasan desapercibidas. En la calle Buenos Aires, en pleno centro de la ciudad, la oferta es amplia y variada, con opciones para todos los gustos.

En los puestos se pueden encontrar vinchas, fondos decorativos, centros de mesa, letras con el número 2026, sombreros y todo tipo de adornos. Los comerciantes aseguran que la afluencia de personas es constante y que muchos llegan desde temprano para asegurar sus compras, incluso para llevar productos a las provincias.

Según relatan las vendedoras, el color dorado es el más solicitado, ya que es asociado con la abundancia y los buenos deseos para el año que comienza. También tienen buena salida los billetes decorativos de dólares, confetis y globos, que suelen colocarse en centros de mesa o incluso guardarse en la billetera como símbolo de prosperidad.

Este año, una de las novedades es la venta de globos ya inflados y armados, lo que facilita a los compradores llevar el producto listo para colocarlo en casa o en salones de eventos. Los más jóvenes, por su parte, optan por combinaciones en negro y dorado, una mezcla que también gana protagonismo.

Pese al incremento en el precio de la mercadería, los comerciantes señalan que hacen lo posible por mantener los costos accesibles. Sin embargo, el dorado sigue siendo el color que predomina, ya sea combinado con blanco o negro, y se consolida como el favorito para recibir el Año Nuevo.



Mira la programación en Red Uno Play