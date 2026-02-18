Este martes de Carnaval, personal de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (POFOMA) realizó el rescate de un armadillo andino que fue encontrado deambulando por la vía pública de Sucre. Una ciudadana lo localizó y, actuando con responsabilidad, lo mantuvo resguardado hasta la llegada de los efectivos policiales.

Inesperado visitante: rescatan armadillo que deambulaba por Sucre. Foto Policía Boliviana.

El ejemplar fue posteriormente entregado a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, donde será evaluado y protegido, garantizando así su bienestar y conservación.

