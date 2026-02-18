¿Podrás votar el 22 de marzo? Aprende cómo verificar si estás habilitado en minutos

Con las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo, los ciudadanos pueden confirmar si se encuentran habilitados para ejercer su voto a través de la plataforma oficial del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

La consulta se realiza mediante la aplicación «Yo Participo» disponible en yoparticipo.oep.org.bo o mediante la descarga en dispositivos Android e iOS utilizando un código QR institucional.

Cómo consultar tu habilitación:

Ingresa a la plataforma web o a la aplicación móvil. Selecciona la opción para consultar tu habilitación electoral. Completa tus datos: número de cédula de identidad y fecha de nacimiento. Obtén la información sobre tu estado de habilitación, así como el recinto y mesa de sufragio asignados.

El OEP recomienda realizar esta verificación con anticipación para evitar contratiempos el día de la votación y garantizar un proceso electoral más ágil y seguro.

