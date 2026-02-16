Comité pide a candidatos priorizar propuestas y evitar conflicto por inhabilitaciones

El primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, se pronunció sobre el escenario electoral rumbo a las próximas elecciones subnacionales y pidió mayor claridad en la oferta política, así como el fin de las controversias por habilitaciones e inhabilitaciones de candidatos.

Zambrana manifestó que la ciudadanía espera que, de ahora en adelante, “venga con mayor fuerza la oferta electoral” y que los postulantes demuestren con claridad quiénes cuentan con la capacidad y la meritocracia necesarias para gobernar.

“Necesitamos que trabajen para que nos muestren realmente quién es apto y tiene la meritocracia para poder gobernarnos”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó la incertidumbre generada en torno a la habilitación de candidaturas y pidió que estos temas se resuelvan por la vía administrativa, sin recurrir a acciones judiciales que entorpezcan el proceso.

“Esperamos que esta historia de los habilitados e inhabilitados se acabe. Que los casos aislados se resuelvan por la vía administrativa y no entremos en la vorágine esa de acciones de amparos por aquí y por allá”, refutó.

La autoridad cívica remarcó que es momento de que las propuestas sean presentadas y analizadas con detenimiento por la población. Además, enfatizó que el país requiere un cambio en las autoridades departamentales y regionales, señalando que esa sería la demanda ciudadana.

Cabe recordar que las elecciones subnacionales en todo el país se desarrollarán el próximo 22 de marzo, en un contexto marcado por el debate sobre candidaturas y la expectativa ciudadana frente a las propuestas de quienes aspiran a gobernar.

