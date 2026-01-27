Comité Pro Santa Cruz respalda operativo contra avasallamientos

El Comité Pro Santa Cruz saludó la operación conjunta del gobierno nacional y la gobernación destinada a despejar terrenos que han sido avasallados en el departamento. Agustín Zambrana, vicepresidente de la organización cívica, aseguró que se trata de una medida necesaria y que se esperaba desde hace años.

“Ya era hora, ya era hora. Estamos contentos, aplaudimos esta gran gestión del gobierno nacional y la gobernación en los avasallamientos”, expresó Zambrana, quien agregó que durante años existió un acuerdo entre avasalladores, INRA, actores políticos y la justicia que permitió apropiarse de tierras ajenas.

El dirigente cívico señaló que los grandes productores, con recursos suficientes, logran defender sus terrenos, mientras que los pequeños agricultores terminan perdiendo sus áreas productivas. Según datos proporcionados por Zambrana, a nivel nacional existen 494 predios avasallados, de los cuales 135 se encuentran en Santa Cruz.

Zambrana destacó que esta acción fue posible gracias a la vigilia y seguimiento del Comité Pro Santa Cruz y de las organizaciones cívicas provinciales. Sin embargo, recalcó que es fundamental implementar medidas de prevención a futuro.

“Necesitamos trabajar en las prevenciones aquí en adelante y por eso vamos a trabajar y socializar la idea de la Guardia Nacional de Protección de las Áreas Rurales, a través del ejército y la policía, para que no haya más avasallamientos”, indicó.

El dirigente aseguró que después de 20 años se activará la Comisión Agraria Departamental para planificar y proteger las áreas productivas y territorios bajo responsabilidad del Estado. “Con eso vamos a participar, vamos a estar y vamos a ayudar a prevenir que de aquí en adelante sigan habiendo avasallamientos”.

La operación policial y gubernamental ya se encuentra en marcha, bajo la supervisión del gobernador y las fuerzas de seguridad locales.

