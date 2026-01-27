En horas de la madrugada de este martes llegó a Santa Cruz el zaguero central por izquierda de 34 años, el francés Eliaquim Mangala, quien se convierte en nuevo refuerzo de Oriente Petrolero para la presente temporada.

Mangala arriba al campamento refinero con un historial destacado en el fútbol europeo. Inició su carrera profesional en el Standard de Lieja de Bélgica en 2008, donde conquistó tres títulos de campeón. Posteriormente pasó al Porto de Portugal entre 2011 y 2014, etapa en la que sumó cuatro títulos más.

En 2014 dio el salto al Manchester City, club en el que militó hasta 2019 y con el que fue dos veces campeón de la Copa de la Liga. Ese mismo año fue convocado a la selección de Francia como titular y alcanzó los cuartos de final del Mundial Brasil 2014.

Tras su paso por Inglaterra, defendió los colores del Valencia de España entre 2019 y 2021, luego jugó en el Saint-Étienne en 2022 y más tarde en el Estoril Praia de Portugal desde 2023 hasta 2025. Ahora inicia una nueva etapa en el fútbol boliviano como jugador de Oriente Petrolero.

El defensor se incorporará en las próximas horas al trabajo del plantel. No jugará el clásico de este domingo, pero espera estar a disposición del cuerpo técnico para el partido de vuelta ante el eterno rival.

