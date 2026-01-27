La Fiscalía Departamental de Santa Cruz confirmó el hallazgo de una maquinaria industrializada que producía, acopiaba y refrigeraba sustancias controladas, específicamente marihuana, en un galpón allanado dentro de una investigación que involucra al juez Hebert Zeballos.

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, informó que durante el operativo se encontraron 79.000 gramos de marihuana, además de equipos que evidenciarían un sistema organizado para el procesamiento y conservación de la sustancia.

“En la empresa se encontró una maquinaria industrializada que producía, pero también acopiaba y refrigeraba esta sustancia concerniente a marihuana, para posteriormente ser distribuida o comercializada”, señaló la autoridad.

El allanamiento se realizó el 20 de enero en un galpón que, según la Fiscalía, pertenecería al juez Hebert Zeballos, quien actualmente cumple detención preventiva por 120 días en el penal de Palmasola. También guarda detención preventiva un hombre vinculado a una empresa de seguridad relacionada con el inmueble intervenido.

Exdiputada aprehendida

En el marco de las investigaciones, la exdiputada Laura Rojas fue aprehendida luego de presentarse a declarar en calidad de testigo. El Ministerio Público anunció que se aguarda la imputación formal para que sea puesta ante un juez cautelar.

Dos investigaciones paralelas

El fiscal explicó que el caso se desprende de una investigación inicial relacionada con el ingreso al país de equipaje que no fue revisado por Aduana, debido a que la presunta propietaria habría utilizado un pasaporte diplomático para evitar controles.

Sin embargo, durante los allanamientos vinculados a ese proceso, se produjo el hallazgo de droga en el galpón, donde presuntamente iban a ser trasladadas las maletas investigadas, lo que dio lugar a una segunda investigación por sustancias controladas.

Más personas bajo la lupa

Tras el descubrimiento de la droga y la maquinaria industrial, la Fiscalía informó que amplió la investigación contra seis personas más, quienes presuntamente tendrían algún grado de participación en la estructura investigada.

Mira la programación en Red Uno Play