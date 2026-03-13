Compró un regalo para su novio, se separaron y el gesto del vendedor la emocionó

Una joven compartió en internet una experiencia inesperada que vivió luego de terminar su relación sentimental, cuando intentó cancelar un regalo personalizado que había encargado para su entonces pareja.

Un regalo que ya no tenía destinatario

Según relató en su publicación, había solicitado un obsequio a una tienda que realiza impresiones en 3D. Sin embargo, pocos días después de hacer el pedido, la relación terminó.

Ante esa situación, decidió escribir al vendedor para intentar cancelar parte de la compra. En la conversación que luego compartió, el emprendedor le explicó que el producto ya estaba en producción, pero le preguntó qué había ocurrido.

La joven le respondió con sinceridad: el regalo era para su ahora exnovio.

Un gesto que la sorprendió

Tras conocer la situación, el vendedor se mostró comprensivo y decidió consultar si podían hacer una excepción con el pedido. Poco después, le confirmaron que sí podían devolverle el dinero del producto que había cancelado.

Sin embargo, la mayor sorpresa llegó días más tarde, cuando recibió el otro artículo que sí había decidido conservar: un estante para sus figuras.

Dentro del paquete encontró también una nota escrita a mano con un mensaje de ánimo.

“Hola Dani. Espero tengas un bonito día. Recordá que la vida es para disfrutarla, sos valiosa y las lágrimas son para cosas mucho más importantes. Arriba el ánimo, pronto aparecerá la persona que te complemente”.

Un mensaje que conmovió en redes

La historia no terminó ahí. En una conversación posterior por WhatsApp, la persona que la atendió volvió a dejarle un mensaje de aliento:

“Que tengas un bonito día y que tu corazoncito sane pronto. Recordá que hay muchos peces en el mar”.

La publicación rápidamente se volvió viral, con miles de usuarios destacando la empatía y el gesto humano del emprendedor, que transformó una situación dolorosa en un momento de apoyo inesperado.

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