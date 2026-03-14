Cae "jalador" de aretes en Cochabamba: Fue enviado a El Abra acusado de herir gravemente a sus víctimas

La inseguridad en las zonas comerciales de la ciudad recibió un duro golpe tras la captura de un delincuente especializado en el robo de joyas, cuya violencia extrema había sembrado el terror entre las comerciantes y transeúntes de los mercados centrales.

El sujeto, identificado como Juan P. C. V. (35 años), fue enviado con detención preventiva al penal de máxima seguridad de El Abra tras una audiencia de medidas cautelares realizada ayer.

El hecho que determinó su captura ocurrió el pasado 11 de marzo en la intersección de las calles Lanza y Brasil. Según el informe policial, Cáceres interceptó a una mujer de 69 años para arrebatarle sus aretes con tal fuerza que le provocó lesiones de consideración en los lóbulos de las orejas.

"Se produjo un robo agravado de aretes a una persona de sexo femenino de 69 años. El autor tiene un amplio prontuario; ya cuenta con tres casos de robo agravado y una denuncia por lesiones graves y leves", informó el Cnl. Rolando Vera, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Las investigaciones revelaron que el "jalador" no es un novato en el mundo del hampa. Además de sus antecedentes por robo, el coronel Vera señaló que el sindicado se encontraba en calidad de rebelde ante un juzgado en el municipio de Sacaba, evadiendo procesos previos por delitos similares.

Dada la peligrosidad del sujeto y el riesgo de fuga, la autoridad jurisdiccional determinó su traslado inmediato al recinto penitenciario de El Abra sin un tiempo determinado de permanencia, mientras se avanza en la etapa de juicio.

Ante la presencia de "jaladores" en inmediaciones de los mercados, la Policía Boliviana recomienda:

Evitar el uso de joyería ostentosa en zonas de alto flujo como la calle Lanza, Brasil o el mercado La Pampa.

Caminar acompañada , especialmente en el caso de personas de la tercera edad.

Denunciar de inmediato ante cualquier unidad de la FELCC si identifica a este sujeto como autor de otros robos.

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