Experto: “Marset fue entregado por su círculo cercano”

La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset continúa generando análisis entre especialistas en seguridad. La criminóloga Gabriela Reyes y el experto en seguridad y defensa Omar Durán coincidieron en que la detención representa un golpe importante al narcotráfico, aunque advierten que el caso recién comienza.

Reyes señaló que la captura de Marset representa un giro relevante en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, debido al peso que tenía el narcotraficante en las redes criminales de la región.

La especialista también indicó que la decisión de trasladarlo fuera del país responde a la debilidad del sistema penitenciario y judicial boliviano, lo que podría haber generado riesgos de violencia o incluso una posible fuga.

Además, sostuvo que ahora deben investigarse dos aspectos clave: la red de protección política, policial y judicial que habría permitido a Marset operar durante años en Bolivia, y la red logística que facilitaba la producción, transporte y envío de cocaína hacia otros países.

“Esto es la punta del iceberg. Se debe investigar quiénes lo protegían y quiénes formaban parte de la red logística que operaba con él”, afirmó.

Durán: “Marset pudo haber sido traicionado”

Por su parte, el experto en seguridad Omar Durán planteó la posibilidad de que el narcotraficante haya sido traicionado por personas cercanas, lo que habría facilitado su captura.

Durán explicó que llama la atención que Marset haya sido detenido sin realizar ningún disparo ni intentar escapar, pese a que contaba con seguridad y recursos para hacerlo.

“Me permito hacer una hipótesis: Marset ha sido traicionado por un círculo muy cercano. Ese grupo fue reducido y otro ingresó prácticamente con llave en mano al lugar donde él se encontraba”, sostuvo.

Según el analista, el narcotraficante habría subestimado el trabajo de inteligencia policial y confiado demasiado en su red de protección.

Bolivia como punto estratégico

Durán también advirtió que Bolivia tiene una posición geopolítica estratégica en Sudamérica, lo que la convierte en un territorio atractivo para las redes del narcotráfico.

En ese sentido, señaló que tras la captura de Marset podría surgir otro grupo criminal que intente ocupar el espacio que dejó.

“Siempre se va a esperar que haya un heredero o que otro grupo quiera apropiarse de ese espacio. Esa será la tarea de las autoridades después de este operativo”, indicó.

Un caso que recién comienza

Ambos especialistas coincidieron en que la captura del narcotraficante no representa el final del caso, sino el inicio de nuevas investigaciones que podrían revelar redes criminales y posibles vínculos de protección.

Reyes señaló que una parte clave será lo que Marset pueda declarar en Estados Unidos, ya que esa información podría revelar conexiones del narcotráfico en varios países de la región.

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