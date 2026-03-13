El Fiscal Mariaca explica por qué Marset fue entregado de inmediato a EE.UU.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, explicó que la entrega inmediata del ciudadano uruguayo Sebastián Marset a autoridades de Estados Unidos se realizó en cumplimiento de la Ley de Migración boliviana y de una orden internacional de captura que pesaba en su contra.

La autoridad señaló que el Ministerio Público tomó conocimiento del operativo policial en horas de la madrugada, luego de que la Policía Boliviana ejecutara un operativo en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz, donde se logró la captura del presunto narcotraficante.

Mariaca indicó que el trabajo operativo fue ejecutado por unidades especializadas de la Policía, que actuaron con inteligencia y coordinación institucional. La Fiscalía, por su parte, había emitido previamente las órdenes de aprehensión dentro de los distintos procesos que enfrenta Marset en Bolivia.

Durante el operativo también se encontró un inmueble en el que se hallaron armas de grueso calibre y se aprehendió a cuatro personas extranjeras tres venezolanos, un colombiano y un ciudadano uruguayo quienes son investigados por presunto tráfico de armas y asociación delictuosa.

El fiscal general explicó que, una vez capturado Marset, se activó el procedimiento establecido en la Ley 370 de Migración, que contempla la expulsión de ciudadanos extranjeros que tengan procesos penales en otros países.

“En pleno aeropuerto se hace la entrega del señor Sebastián Marset a funcionarios dependientes del Estado norteamericano”, señaló Mariaca, quien añadió que la medida se ejecutó de forma inmediata tras verificarse la orden internacional de captura.

El titular del Ministerio Público recordó que el acusado enfrenta seis procesos penales en Bolivia, varios de ellos en etapa de acusación formal, relacionados con narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y falsedad documental.

Asimismo, informó que los fiscales encargados de estos casos se reunirán para evaluar las acciones legales que corresponderán tras la salida del investigado del país.

Paralelamente, continúan los operativos policiales vinculados al caso y se inició una nueva investigación por tráfico de armas tras el hallazgo de armamento durante el operativo que permitió la captura.

Mariaca también indicó que el Ministerio Público coordinará con autoridades judiciales de Paraguay, Uruguay, Argentina y Estados Unidos para el intercambio de información sobre las investigaciones relacionadas con Marset.

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