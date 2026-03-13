Esta es la primera imagen de Marset tras su captura en Santa Cruz

La primera imagen del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset comenzó a circular este viernes 13 de marzo tras su captura en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde fue detenido durante un amplio operativo policial ejecutado en la madrugada.

La fotografía muestra al capo del narcotráfico en dependencias policiales, minutos después de haber sido reducido por agentes antidrogas. En la imagen se lo observa bajo custodia, en lo que sería uno de los primeros registros visuales tras su detención, que pone fin a varios años en los que permaneció prófugo de la justicia internacional.

La captura se produjo la mañana de este viernes 13 de marzo luego de un operativo desplegado en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz. El procedimiento fue ejecutado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) junto con fiscales especializados en sustancias controladas, quienes cercaron al narcotraficante tras labores de inteligencia.

De acuerdo con información confirmada por autoridades regionales, el operativo comenzó alrededor de las 02:00 de la madrugada, cuando las fuerzas de seguridad bolivianas iniciaron el despliegue para ubicar y acorralar al líder criminal y a parte de su estructura.

El procedimiento fue seguido de cerca por autoridades de Paraguay. El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, confirmó que recibieron información desde Bolivia sobre el éxito del operativo.

“El operativo se desplegó en la madrugada, desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorralarlo a él y a su estructura”, señaló.

Marset era considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica y señalado como líder del denominado “Primer Cartel Uruguayo”, una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.

Además, el capo era requerido por la justicia de Paraguay en el marco de la investigación conocida como Operación A Ultranza Py, considerada la mayor causa contra el narcotráfico en ese país. En ese proceso se lo vincula con una red criminal que operaba junto al paraguayo Miguel Ángel Insfrán.

En paralelo, Estados Unidos también lo tenía en su lista de narcotraficantes buscados. La agencia antidrogas estadounidense ofrecía una recompensa de hasta dos millones de dólares por información que permitiera su captura.

Tras su detención, se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad alrededor de la zona del operativo, mientras se preparan los procedimientos para su traslado. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Gobierno boliviano, no se descarta que el destino final del detenido sea Estados Unidos.

En las próximas horas, autoridades bolivianas tienen previsto brindar una conferencia de prensa para ofrecer detalles oficiales sobre el operativo, las personas detenidas y el proceso judicial que seguirá el narcotraficante tras su captura.

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