Sectores apoyan Resolución del Comité Pro Santa Cruz; tras reunión con el ministro de Economía

Ante la situación de bloqueos que ya tienen casi treinta días de protestas ininterrumpidas, la dirigencia del Movimiento Cívico Nacional concluyó su sesión de este jueves emitiendo un pronunciamiento estratégico para destrabar el conflicto que mantiene en vilo al país.

El presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, enfatizó: “Hay plazos, hoy está en el ejecutivo la ley que se abrogó, el ejecutivo tendrá que hacer su proyecto para enviar la ley a la Asamblea legislativa y que de una vez se apruebe la ley de excepción. Es responsabilidad única del ejecutivo encabezado por Rodrigo Paz la responsabilidad de estabilizar al país y que las vías estén expeditas en todo el país. Vamos a esperar que resuelva eso”.

Asfixia en las carreteras

En este contexto, Jorge Méndez, representante de Adepor, manifestó que “nos solidarizamos con lo que dice el Comité Cívico, porque en las carreteras también ha habido pérdidas, vidrios quebrados, vehículos dañados, carreteras destrozadas. Alguien tiene que ser responsable por estos daños, son daños grandes”.

.Además, indicó que el desabastecimiento de combustible y el cierre de rutas comerciales configuran un escenario financiero devastador para los productores locales. Méndez detalló la gravedad de la situación al señalar que “están destruyendo el país, criminalizándolo. No hemos podido vender nada por las carreteras bloqueadas, primero porque no podemos llegar a los centros de consumo y segundo por la falta de carburantes. Para llegar a los centros de consumos hay que tener el camión y el chofer con el carburante y la carretera expedita. Diariamente perdemos 1,5 millones de bolivianos. Al llegar a los 30 días perderemos 45 millones de bolivianos. Esa es pérdida neta”.

Exigencia de sanciones

El transporte pesado califica las movilizaciones actuales como intereses netamente políticos que recurren a la violencia para obligar el acatamiento de los paros.

Juan Yujra, dirigente del sector, afirmó que “tiene que haber una ley con una reglamentación bien hecha. Esta ley tiene que haber porque cualquiera sale a la calle a bloquear, perjudicando a la economía del país. Mientras haya diálogo no se puede ir a un bloqueo. No se puede bloquear por capricho”.

La impunidad de los manifestantes en las rutas ha colmado la paciencia de los trabajadores que arriesgan su patrimonio en cada viaje, según indica Yujra. Asimismo, concluyó exigiendo sanciones drásticas para los responsables: “Estos bloqueos son políticos, hay vandalismo. No se puede golpear a la gente que quiere trabajar u obligarle a que salga al bloqueo, tiene que haber cárcel. Aparte tienen que reponer si han quebrado vidrios y han quemado, sin han destrozado y saqueado”.

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