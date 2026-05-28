¿Cuándo serán las vacaciones de invierno en Santa Cruz? Esto dice Educación

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz ya plantea formalmente cuándo será el inicio de las vacaciones escolares para resguardar a los estudiantes. Esta previsión institucional responde directamente a los últimos informes meteorológicos que anuncian un marcado descenso de las temperaturas en toda la región.

Evaluaciones técnicas y fechas tentativas

Las autoridades educativas proyectan que el descanso pedagógico de mitad de año se aplique de manera estratégica durante los días más gélidos. En este sentido, el director departamental de Educación, Nelson Alcócer, sostuvo que el receso "está establecido para la última semana del mes de junio y las primeras semanas del mes de julio, tomando en cuenta que, según el Senamhi, en ese periodo se registrarán las temperaturas más bajas".

A la par de esta medida, la DDE determinó que la aplicación de los horarios y recesos se ejecutará de forma diferenciada según la realidad de cada municipio. Las direcciones distritales de zonas históricamente frías, como Cordillera y los Valles cruceños, tendrán la facultad de adaptar el calendario según sus urgencias climáticas particulares.

Horario de invierno y tolerancia en las aulas

Como acción inmediata previa al descanso general, se ha confirmado la implementación del horario de invierno a partir de las primeras semanas de junio. Respecto a los detalles operativos en las escuelas, Alcócer explicó: “Hemos instituido una tolerancia de 10 a 15 minutos, de acuerdo a la conducta de los factores climatológicos”.

Finalmente, los reportes oficiales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) seguirán siendo la brújula científica para validar cualquier cambio logístico posterior. Aunque los próximos días registrarán ambientes templados, los comités técnicos locales se mantienen en sesión permanente para emitir los instructivos definitivos.

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