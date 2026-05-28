Feria Internacional de Santa Cruz "arranca como un faro de esperanza frente a la situación del país"

La vigesimoséptima versión de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz abrió oficialmente sus puertas con la participación de destacadas autoridades en la capital oriental. Este prestigioso evento literario, que se desarrollará desde el 27 de mayo hasta el 7 de junio en Fexpocruz, se consolida como epicentro cultural en un momento crucial para el país.

Desafiando la incertidumbre nacional

Durante el acto inaugural, Gonzalo Plaza, presidente de la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz, reconoció el complejo escenario nacional al señalar que "esta feria se inaugura en medio de una coyuntura marcada por la incertidumbre económica, los bloqueos, las tensiones sociales y las dificultades que golpean no solo a la industria editorial, sino también a todas las cadenas productivas del país".

Sin embargo, el directivo destacó la resiliencia del sector al afirmar que "incluso en tiempos difíciles, los libros continúan siendo una de las herramientas más poderosas para construir ciudadanía, fortalecer la democracia y sembrar la esperanza".

Resistencia cultural frente al desaliento

La máxima autoridad de la institución también enfatizó el profundo significado que adquiere este encuentro literario frente a las adversidades actuales de la nación. "Cada stand levantado, cada libro exhibido, cada autor invitado y cada niño que recorrerá estos pasillos representan una victoria de la cultura frente al desaliento”, sentenció Plaza.

El orgullo del espíritu cruceño

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, enfatizó la relevancia política de la feria frente a los actuales intentos de desestabilización que atraviesa el territorio boliviano. Al respecto, la autoridad departamental concluyó que "mientras el país está atravesando un momento complejo, en Santa Cruz estamos inaugurando una feria internacional del Libro, eso es una muestra de lo que somos como bolivianos y cruceños”.

Mira la programación en Red Uno Play