Alrededor de 600 choferes están varados en las carreteras de Cochabamba y claman por un puente humanitario

Un drama humano se vive en las carreteras del departamento debido a los bloqueos de vías. La Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba informó que aproximadamente 600 choferes se encuentran completamente parados y aislados en diversos puntos estratégicos de las rutas, sin la posibilidad de retornar a sus hogares.

Situación crítica y desabastecimiento en tres puntos clave

De acuerdo con las declaraciones del representante del sector, Luis Jimenez, la mayor concentración de transportistas afectados se registra en las localidades de Lequepalca, Bombeo y Sayari, donde se contabilizan alrededor de 600 camiones varados.

La preocupación se agrava debido a que el corte de rutas tomó por sorpresa a los trabajadores del volante. Muchos de ellos emprendieron el viaje junto a sus familias y ahora se encuentran retenidos en condiciones extremas.

"Muchos choferes están acompañados con sus esposas y niños, porque claro, no tenían previsto estar bloqueados, sino tenían previsto ir y volver", lamentó Jimenez, quien calificó de "inhumana" la situación ante la falta de comida, agua y medicamentos para los menores y adultos.

Ayuda insuficiente y agresiones en rutas alternas

La dirigencia del transporte explicó que, como institución, realizaron una colecta interna para llevar asistencia a los puntos de bloqueo; sin embargo, los esfuerzos han resultado insuficientes ante la magnitud del problema.

A esto se suman los riesgos de seguridad. El sector denunció que los vehículos que intentaron trasladar la ayuda humanitaria o buscar desvíos sufrieron amenazas y agresiones físicas en los caminos alternos, lo que impide que puedan continuar enviando auxilio por cuenta propia.

Un pedido "apolítico" al Gobernador

Ante la gravedad del escenario, el transporte departamental lamentó no haber podido concretar una reunión con el Gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, a quien le exigen que asuma su rol como cabeza de la región para mediar en el conflicto.

Desde la Cámara aclararon de forma enfática que su movilización y sus solicitudes no responden a ningún interés político, sino a una urgencia netamente civil. Lo único que demandan es la gestión de las autoridades para entablar un diálogo con los bloqueadores, acordar un puente humanitario y permitir que las familias atrapadas en las carreteras puedan finalmente regresar a sus hogares.

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