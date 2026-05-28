Judicializan a los primeros aprehendidos por los disturbios en Parotani: hay tres detenidos preventivos y una sentenciada

La justicia boliviana definió la situación legal de los primeros seis de los once aprehendidos durante los violentos operativos de desbloqueo en la localidad de Parotani. Las audiencias de medidas cautelares se desarrollaron este miércoles, luego de que un contingente policial interviniera el sector y capturara en flagrancia a manifestantes que intentaban reinstalar el cierre de carreteras utilizando piedras y artefactos explosivos contra las fuerzas del orden.

Tres imputados enviados a prisión preventiva

Tras evaluar los elementos presentados, la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva para tres de los acusados mientras avanzan las investigaciones por las agresiones con dinamita y la incitación a la violencia. Los imputados fueron distribuidos en distintos centros penitenciarios del departamento:

Enoch E. fue remitido al penal de San Sebastián Varones.

Román C. fue trasladado al recinto penitenciario de San Pablo, en el municipio de Quillacollo.

Nemesio J. cumplirá la medida restrictiva en el penal de San Antonio.

Juicio abreviado y libertades

Por otro lado, una de las aprehendidas, identificada como Norma, decidió someterse a una salida alternativa. La mujer confesó el delito y asumió su culpabilidad en los hechos, por lo que el juez le dictó una sentencia de dos años de prisión. Sin embargo, debido al tiempo menor de la pena, se le otorgó el beneficio del perdón judicial, lo que significa que no ingresará a la cárcel.

Finalmente, el ciudadano Mariano obtuvo la libertad irrestricta debido a que no se encontraron los elementos suficientes en su contra para mantenerlo bajo custodia. Otro de los implicados evaluados en la jornada también fue beneficiado con la libertad, sumando un total de dos personas que dejaron las dependencias policiales. Se espera que en las próximas horas se defina la situación jurídica de los cinco aprehendidos restantes de este grupo.

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