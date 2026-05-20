Contingente policial y militar mantiene resguardo preventivo en el puente de Parotani para garantizar el libre tránsito hacia el occidente

Efectivos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas mantienen un estricto resguardo y vigilancia en el sector del puente de Parotani, ubicado aproximadamente en el kilómetro 39 de la carretera fundamental que conecta a Cochabamba con el occidente del país. El despliegue de las fuerzas del orden se desarrolla de manera pacífica y preventiva con el objetivo de evitar cualquier intento de interrupción en el flujo vehicular de esta importante Red Vial Fundamental.

La zona de Parotani es considerada un punto altamente neurálgico para el departamento, puesto que en anteriores movilizaciones sociales y conflictos civiles se constituyó en el principal centro de concentración y eje de los bloqueos de carreteras en la región de los valles. Afortunadamente, durante las últimas jornadas no se ha registrado la presencia de personas movilizadas ni el establecimiento de barricadas en este sector específico, lo que permite el tránsito regular de vehículos pesados, de pasajeros y particulares en este tramo.

A pesar de la calma reportada en el puente de Parotani gracias al operativo conjunto, la situación de transitabilidad de la ruta hacia los departamentos de Oruro y La Paz es parcial. Los reportes oficiales confirman que existen puntos de bloqueo activos más adelante en la misma carretera, específicamente a partir del kilómetro 101, donde grupos de manifestantes han interrumpido el paso, perjudicando el transporte interdepartamental.

Por el momento, los uniformados permanecen apostados en los márgenes de la vía y sobre la estructura del puente en Parotani, garantizando la total normalidad en este paso estratégico de Cochabamba. Las autoridades policiales señalaron que el resguardo se mantendrá por tiempo indeterminado para reaccionar ante cualquier contingencia y preservar la seguridad de los usuarios de la carretera nacional.

Mira la programación en Red Uno Play