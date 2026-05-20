Óscar Córdoba destaca la importancia de la marca personal y la resiliencia

El exarquero de la selección colombiana, Óscar Córdoba, y de Boca Juniors, participó este miércoles como uno de los invitados especiales del encuentro WCFA Américas, donde habló sobre liderazgo, marca personal y resiliencia.

Durante su intervención, Córdoba destacó la importancia de construir una identidad propia y orientar las acciones personales y profesionales hacia objetivos claros.

“Cada uno tenemos una marca personal, la forma en que hablamos, nos alimentamos y a veces hay que darle un direccionamiento para que esa marca personal llegue de forma correcta dentro de tu diario vivir”, señaló el exfutbolista colombiano.

Córdoba sostuvo además que las personas sí pueden cambiar y reinventarse, siempre que exista la disposición de definir metas claras y trabajar en función de ellas.

“Todo es cuestión de estar dispuesto y tener claro hacia dónde se quiere proyectar”, afirmó.

El exportero también se refirió al contexto que atraviesa Bolivia y consideró que el diálogo es el único camino para superar los conflictos y las crisis sociales.

En ese sentido, recomendó priorizar el entendimiento y la búsqueda de consensos para evitar una mayor confrontación en el país.

Mira la programación en Red Uno Play