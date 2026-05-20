Britney Spears sorprende en Instagram posando con una serpiente

Britney Spears volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir una fotografía en Instagram en la que aparece sosteniendo una serpiente bebé, acompañada de un mensaje sobre su “viaje espiritual”.

La publicación fue realizada el sábado 9 de mayo, luego de que la cantante visitara una tienda de mascotas junto a sus hijos. En el texto que acompañó la imagen, la artista habló sobre transformación, bienestar emocional y nuevas etapas en su vida.

“Las serpientes son simbólicas de buena salud, conciencia superior y pura suerte”, escribió Britney en su cuenta de Instagram.

La llamada “Princesa del Pop” también expresó su gratitud hacia las personas que la han acompañado en este proceso personal.

“Estoy muy agradecida con mis amigos y con tantas personas nuevas y hermosas que he conocido a través de mi viaje espiritual… todo es una bendición disfrazada”, señaló.

La publicación llegó días después de que su abogado se declarara culpable en su nombre por un caso de conducción imprudente ante un tribunal de California. Sin embargo, Britney no hizo referencia directa al proceso judicial en su mensaje.

En cambio, la cantante enfocó su reflexión en el autocuidado y reconoció que todavía continúa trabajando en la forma en que se trata a sí misma.

“Todavía tengo que aprender a ser amable conmigo misma y con la manera en que me hablo… Es un camino sin fin”, añadió.

Con esta publicación, Britney dejó ver una faceta más introspectiva y espiritual, mientras sus seguidores reaccionaron a la imagen y al mensaje que compartió sobre sanación, cambios personales y nuevas oportunidades.

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