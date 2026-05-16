Preocupación por “El Sol de México”: Luis Miguel habría sido internado en Nueva York

Una versión sobre el estado de salud de Luis Miguel encendió la preocupación entre sus seguidores. Según información difundida por el programa ** El Gordo y La Flaca **, el cantante mexicano habría sido internado de urgencia en una clínica de Nueva York por una presunta complicación cardíaca.

La periodista Gelena Solano informó que “El Sol de México” habría ingresado al centro médico el lunes 11 de mayo y que, desde entonces, permanecería bajo observación médica. Aunque no se reveló el nombre del hospital, la comunicadora aseguró que el artista estaría recibiendo atención especializada.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de Paloma Cuevas, actual pareja del cantante, quien habría permanecido a su lado durante estos días.

“Paloma no se le despegó ni un solo momento. Estuvo con él toda la semana”, señaló Solano.

De acuerdo con el reporte, Luis Miguel no estaría solo, ya que también lo acompañaría su asistente personal. La información generó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente por el hermetismo que mantiene el entorno del artista.

Silencio y preocupación

Hasta el momento, ni Luis Miguel ni su equipo de trabajo emitieron un comunicado oficial confirmando o desmintiendo la versión. Ese silencio ha aumentado las especulaciones, aunque también coincide con el perfil reservado que el cantante ha mantenido durante gran parte de su carrera.

Solano mencionó que el motivo de la internación estaría relacionado con presuntos problemas cardíacos, aunque aclaró la información con cautela y sin confirmar un diagnóstico definitivo.

“Los doctores son de primera. Hay un trato muy especial. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos”, sostuvo la periodista.

Pese a la preocupación, el reporte también dejó una señal de calma: según la comunicadora, todo apuntaría a que el cantante podría recibir el alta durante la próxima semana, siempre dependiendo de su evolución médica.

La noticia impactó con fuerza en el mundo del espectáculo y entre los fanáticos de Luis Miguel, quienes esperan una comunicación oficial que aclare su estado de salud.

Mira la programación en Red Uno Play