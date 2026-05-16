Foto inédita de Don Ramón en el subte de Buenos Aires causa furor en redes

Una inédita imagen retro de Ramón Valdés, el querido Don Ramón de El Chavo del 8, revolucionó las redes sociales en las últimas horas. En la fotografía, el actor aparece posando en el ingreso de la estación Callao de la Línea B del subte de Buenos Aires, durante una de sus visitas a la Argentina.

La postal rápidamente despertó nostalgia, emoción y también dudas entre los fanáticos. Mientras algunos usuarios celebraron el hallazgo como una joya histórica, otros pusieron en duda su autenticidad y señalaron que la imagen podría haber sido generada con inteligencia artificial.

Sin embargo, quien le dio mayor fuerza a la publicación fue Esteban Valdés, hijo del actor, quien compartió la fotografía en su cuenta de Instagram con entusiasmo y la esperanza de que se trate de una imagen real.

“Foto inédita de mi apá Ramón Valdés, Don Ramón, en una de sus visitas a Buenos Aires, Argentina, posiblemente en 1980/81”, escribió.

Luego, agregó algunos detalles sobre el lugar donde habría sido tomada la fotografía.

“Según mi amiga, la estación Callao pertenece a la Línea B del metro —así le decimos en México al tren—, la cual recorre la famosa avenida Corrientes. ¿Qué les parece? ¿La habías visto?”, comentó.

Don Ramón, un ídolo eterno en Argentina

Ramón Valdés visitó la Argentina en varias oportunidades y siempre fue recibido con cariño por sus fanáticos. Su personaje de Don Ramón se convirtió en uno de los más queridos de la televisión latinoamericana y, hasta la actualidad, su rostro sigue presente en remeras, cuadros, memes y homenajes populares.

La viralización de esta imagen volvió a demostrar el enorme cariño que el público mantiene por el actor, incluso décadas después de su partida.

El recuerdo de la Bruja del 71 y su vínculo con Don Ramón

La nostalgia por Ramón Valdés también revivió una historia muy recordada por los seguidores de El Chavo del 8: el vínculo entre Don Ramón y Doña Clotilde, conocida como la Bruja del 71, interpretada por Angelines Fernández.

En la ficción, Doña Clotilde estaba profundamente enamorada de Don Ramón y lo llamaba cariñosamente “Roro”. Aunque en la serie nunca logró conquistar al personaje, fuera del set ambos mantuvieron una amistad muy cercana.

Años después de la muerte de Ramón Valdés, Angelines Fernández fue diagnosticada con cáncer de pulmón. Con su salud deteriorada, la actriz hizo un pedido muy especial a sus familiares: quería descansar cerca de su querido amigo.

Angelines falleció el 25 de marzo de 1994. Aunque no fue posible ubicarla exactamente junto al nicho de Ramón Valdés en el Mausoleo del Ángel, su familia logró que descansara a pocos metros de él, cumpliendo en parte uno de sus últimos deseos.

La historia, sumada a la aparición de la foto retro en Buenos Aires, volvió a emocionar a los fanáticos de una de las series más queridas de América Latina.

Mira la programación en Red Uno Play