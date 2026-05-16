Línea Azul queda parcialmente paralizada tras destrozos en estación UPEA

La infraestructura de la Línea Azul de Mi Teleférico, en la estación de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), sufrió destrozos la mañana de este sábado durante las movilizaciones de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

De acuerdo con el reporte de la empresa estatal, los ataques obligaron a suspender temporalmente la operación comercial en un tramo de esta línea, como medida de seguridad para los usuarios y el personal.

“Ante los ataques a nuestra estación, por parte de los manifestantes y resguardando la seguridad de los usuarios y personal de Mi Teleférico, cerramos operación comercial temporalmente en la sección 2 de la Línea Azul, Río Seco–UPEA”, informó la empresa en sus redes sociales.

Según las imágenes y reportes preliminares, los vidrios de la estación fueron quebrados, lo que generó preocupación entre los usuarios que quedaron varados tras la paralización del servicio.

El hecho se registra en medio de una jornada marcada por movilizaciones, bloqueos y operativos de desbloqueo en distintos puntos de La Paz y El Alto.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, instó a la ciudadanía a no afectar los bienes del Estado y recordó que los daños a este tipo de infraestructura terminan perjudicando directamente a la población que utiliza estos servicios a diario.

La empresa aún no precisó cuándo se restablecerá la operación comercial en el tramo afectado, mientras se evalúan los daños ocasionados en la estación.

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