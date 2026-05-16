Corredor Humanitario en marcha: cronología de una jornada marcada por tensión y avances

El operativo “Corredor Humanitario” comenzó durante la madrugada de este sábado con un amplio despliegue de efectivos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en distintos puntos estratégicos de La Paz y El Alto, en medio de los bloqueos que afectaron durante más de dos semanas la transitabilidad, el abastecimiento y el acceso a servicios esenciales.

La intervención fue anunciada como una acción destinada a liberar carreteras, habilitar corredores humanitarios y garantizar el paso de ambulancias, alimentos, medicamentos, oxígeno, combustible y transporte esencial, además de permitir que personas varadas puedan retornar a sus destinos.

El operativo comenzó cerca de las 3:00 de la madrugada

A pocos minutos de las 3:00 de la madrugada, los primeros contingentes policiales y militares iniciaron su desplazamiento desde diferentes sectores de La Paz y El Alto.

Uno de los primeros movimientos se registró en la autopista La Paz–El Alto, donde vehículos de la Policía Boliviana avanzaron hacia distintos puntos de bloqueo. Paralelamente, otro contingente partió desde La Ceja de El Alto, a la altura del inicio de la avenida Juan Pablo II, rumbo a la carretera hacia Copacabana.

Las autoridades señalaron que el objetivo era intervenir las rutas más críticas, entre ellas La Paz–Oruro, La Paz–Copacabana, La Paz–Río Abajo–Mecapaca y sectores del norte paceño.

Primeros desbloqueos pacíficos

Durante las primeras horas del operativo, la mayoría de los puntos intervenidos fueron despejados de forma pacífica.

Uno de los primeros avances se registró en el sector de Molino Andino, sobre la avenida 6 de Marzo, donde se liberó el paso hacia Senkata. En ese lugar, el contingente logró restablecer la circulación sin enfrentamientos.

También se reportó la habilitación de la ruta hacia Los Yungas, en el norte del departamento de La Paz, luego de que la Policía atravesara grandes barricadas y promontorios de tierra instalados sobre la carretera.

La apertura de esta vía fue considerada un avance importante por su conexión con el norte paceño y por su relevancia para el transporte de productos, pasajeros y abastecimiento.

Puente Río Seco: el punto más tenso

Aunque la mayoría de los desbloqueos avanzaron sin violencia, el sector de Puente Río Seco, en El Alto, se convirtió en uno de los puntos más conflictivos de la jornada.

En ese lugar, grupos de movilizados intentaron reagruparse mientras avanzaba la intervención policial. Ante esta situación, la Policía hizo uso de agentes químicos para dispersar a las personas y recuperar el control de la vía.

Como resultado, se reportaron los primeros arrestos del operativo. Al menos 10 personas, entre hombres y mujeres, fueron aprehendidas y trasladadas a dependencias policiales.

Posteriormente, la Policía confirmó que más de 20 personas fueron conducidas a instalaciones de la FELCC, donde la Fiscalía evalúa su situación legal y determinará si corresponde iniciar procesos por delitos o faltas cometidas durante los bloqueos.

Hallan bebidas alcohólicas, chicotes y documentos

Durante las requisas realizadas en sectores donde se instalaron barricadas, los efectivos encontraron bebidas alcohólicas, chicotes y otros objetos en mochilas y pertenencias abandonadas por personas que huyeron del lugar.

El comandante regional de la Policía de El Alto, Fernando Rojas, informó que en Puente Río Seco se hallaron bebidas alcohólicas, entre ellas alcohol, singani y otros tipos de bebidas. Según la autoridad, esto habría provocado una actitud más agresiva de algunas personas durante la resistencia al operativo.

Además, el comandante de la zona Sur de La Paz, coronel Miguel Zambrana, reportó el secuestro de libros y actas que, según indicó, habrían sido utilizados para controlar la participación de personas en los bloqueos y aplicar sanciones internas.

Policías heridos y vehículos dañados

La intervención también dejó efectivos policiales heridos y daños materiales.

El coronel Miguel Zambrana informó que tres policías resultaron heridos durante los hechos. Dos de ellos presentaron contusiones a la altura de las canillas y un tercero sufrió una escoriación en la nariz tras el lanzamiento de piedras contra un vehículo policial.

La autoridad también reportó daños en cuatro vehículos policiales y una motocicleta. Además, se identificaron vehículos y motocicletas presuntamente abandonados o utilizados durante las movilizaciones.

Según Zambrana, al menos tres vehículos y más de 10 motocicletas fueron encontrados en la zona, aunque solo algunas motocicletas pudieron ser remolcadas debido a la agresividad registrada en el sector.

Cisternas avanzan hacia La Paz

Uno de los resultados más importantes del operativo fue la salida de un convoy de 30 cisternas desde la planta de Senkata rumbo a la ciudad de La Paz.

Los vehículos fueron escoltados por efectivos policiales con el objetivo de abastecer estaciones de servicio y comenzar a normalizar la distribución de combustible, afectada por los bloqueos.

Este avance fue clave dentro del Corredor Humanitario, ya que el desabastecimiento de combustible generó preocupación en la población, el transporte público y otros sectores esenciales.

Tensión en Lipari y periodistas atrapados

Otro momento crítico se registró en la zona de Lipari, donde se reportó que un equipo de prensa habría quedado atrapado durante las tareas de desbloqueo.

Aunque otros trabajadores de medios lograron ser evacuados, se informó que un equipo no habría podido salir del lugar. Personal de la Defensoría del Pueblo se trasladó al sector para coordinar con la Policía la identificación y evacuación de los periodistas.

En el lugar, grupos de personas permanecían en zonas altas arrojando piedras al personal policial, lo que dificultó las tareas de despeje de la ruta y mantuvo la tensión en inmediaciones del puente Lipari.

Precios altos golpean a las familias paceñas

Mientras avanzaban los operativos, en los mercados de La Paz la preocupación también creció por el incremento en los precios de la canasta familiar.

En el mercado Yungas, amas de casa denunciaron que el kilo de carne de res llegó hasta Bs 120, el pollo a Bs 38 por kilo y el maple de huevo hasta Bs 40, dependiendo del tamaño.

Varias compradoras señalaron que ahora deben reducir sus compras y hacer rendir los alimentos por más días, debido al encarecimiento provocado por los bloqueos y las dificultades en el abastecimiento.

Un operativo que sigue en desarrollo

El operativo “Corredor Humanitario” continúa en distintos puntos del departamento paceño con el objetivo de consolidar los desbloqueos, evitar la reinstalación de barricadas y garantizar el paso de servicios esenciales.

Las autoridades insisten en que la intervención busca proteger a la población, restablecer la libre circulación y habilitar rutas estratégicas sin generar confrontación. Sin embargo, los hechos registrados en Puente Río Seco, Lipari y otros puntos muestran que la tensión aún permanece en algunos sectores.

La expectativa ahora está puesta en el avance del despliegue durante las próximas horas, la normalización del abastecimiento y la situación legal de las personas arrestadas durante el operativo.

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