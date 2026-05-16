Policía despeja la carretera a Los Yungas y restablece el tráfico

En el marco del operativo de desbloqueo que se desarrolla en el departamento de La Paz, la Policía logró habilitar la ruta hacia Los Yungas, una de las vías estratégicas del norte paceño que permanecía afectada por bloqueos.

De acuerdo con los reportes, los efectivos policiales tuvieron que avanzar por sectores donde se habían instalado grandes barricadas y promontorios de tierra, que impedían el paso de vehículos y dificultaban la circulación hacia esta región.

Tras las tareas de intervención y retiro de obstáculos, se logró restablecer el tráfico en el lugar, permitiendo nuevamente la circulación de motorizados por esta importante carretera.

La habilitación de la ruta representa un avance dentro del operativo, ya que Los Yungas es una zona clave para la conexión del norte paceño, el transporte de productos, el abastecimiento y el traslado de personas.

El operativo continúa en distintos puntos del departamento, con el objetivo de consolidar la libre circulación y evitar que los bloqueos vuelvan a instalarse en las vías liberadas.

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