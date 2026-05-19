John Travolta volvió a convertirse en tendencia mundial tras aparecer en el Festival de Cannes con un look completamente distinto al que mostró durante décadas y que dejó desconcertados a miles de fanáticos.

El reconocido actor recibió una Palma de Oro honorífica durante una emotiva ceremonia sorpresa y no pudo contener las lágrimas al subir al escenario.

“Esto es más que un Oscar. No puedo creerlo. Me dijiste que sería una noche especial, pero no sabía que sería por esto”, expresó emocionado frente al público.

Sin embargo, más allá del premio y del emotivo momento, lo que terminó robándose todas las miradas fue su impactante transformación física.

El protagonista de Grease y Pulp Fiction apareció acompañado por su hija Ella Bleu Travolta con un elegante traje oscuro, aunque el detalle que revolucionó las redes fue otro: una boina blanca, lentes redondos y una barba con bigote perfectamente perfilados.

John Travolta reapareció irreconocible a los 72 años y las redes explotaron. Foto: EFE.

Muchos usuarios aseguraron incluso que el vello facial parecía teñido debido a lo prolijo y geométrico del recorte.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron una ola de comentarios. Algunos seguidores confesaron que tardaron varios segundos en reconocer al actor en las fotografías que comenzaron a circular en redes sociales.

La transformación ya había dado de qué hablar días antes, cuando Travolta publicó un video familiar en Instagram donde aparecía luciendo una boina negra y un estilo muy similar al que mostró en Cannes.

La polémica versión que involucra a la familia Presley

En medio de la repercusión por su aparición pública, el nombre de Travolta volvió a quedar envuelto en otra polémica relacionada con la familia de Elvis Presley.

Según documentos judiciales difundidos por el medio Page Six, una exsocia comercial de Priscilla Presley aseguró que Riley Keough habría donado óvulos a Kelly Preston, esposa de Travolta fallecida en 2020, para ayudarla a quedar embarazada de su hijo Ben, nacido en 2010.

La acusación forma parte de una demanda millonaria vinculada a disputas comerciales dentro del entorno de la familia Presley y, hasta el momento, no existen pruebas públicas que confirmen esas afirmaciones.

Pese al escándalo, el actor volvió a demostrar que sigue siendo una de las figuras más comentadas de Hollywood, ya sea por sus apariciones públicas, sus cambios de imagen o las historias que lo rodean.

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