Sin filas y desde casa: así puedes ingresar a la Oficina Virtual de la Gestora

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo continúa impulsando sus servicios digitales y recordó a la población que varios trámites y consultas ya pueden realizarse desde la Oficina Virtual, utilizando la herramienta de Ciudadanía Digital.

La plataforma permite acceder a información personal, consultar estados de ahorro y descargar documentos desde cualquier lugar, evitando filas y trámites presenciales.

¿Cómo ingresar a la Oficina Virtual?

Para acceder al servicio, los usuarios deben ingresar al portal oficial de la Gestora:

https://oficinavirtual.gestora.bo/

Una vez dentro de la página, se deben cerrar los comunicados emergentes y buscar el menú principal identificado con tres líneas.

Luego, se debe seleccionar la opción “Oficina Virtual”.

Acceso con Ciudadanía Digital

Si es la primera vez que la persona utiliza el sistema mediante Ciudadanía Digital, deberá autorizar el acceso a cierta información personal de manera única.

Posteriormente, el ingreso podrá realizarse de forma más rápida utilizando el usuario y contraseña creados previamente.

¿Qué servicios están disponibles?

Entre las funciones habilitadas en la Oficina Virtual se encuentran:

Consulta de estados de ahorro.

Descarga de documentos y reportes.

Acceso a información previsional.

Atención digital sin necesidad de acudir a oficinas físicas.

La entidad destacó que el servicio está disponible las 24 horas del día, todos los días del año.

“Sin filas, sin fichas y sin salir de tu casa”, remarca la campaña difundida por la institución para promover el uso de las herramientas digitales.

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