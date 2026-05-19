La Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz emitió un instructivo para aplicar medidas preventivas ante el descenso de temperaturas en el departamento. Entre las disposiciones se encuentra la tolerancia en horarios de ingreso y la flexibilización del uniforme escolar.
19/05/2026 10:38
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La Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz instruyó aplicar medidas preventivas en unidades educativas debido a las bajas temperaturas registradas en el departamento.
El instructivo fue emitido por Deciderio Rosas Olivera y tiene como objetivo resguardar la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo durante la temporada de frío.
¿Qué medidas se aplicarán?
Entre las principales disposiciones anunciadas se encuentran:
Las autoridades educativas recomendaron además a padres de familia y directores estar atentos a posibles síntomas respiratorios en los estudiantes para evitar contagios y complicaciones de salud.
Buscan proteger la salud de los estudiantes
La medida surge ante el descenso de temperaturas registrado en distintas zonas de Santa Cruz durante los últimos días.
Con estas acciones, Educación busca prevenir enfermedades respiratorias y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases en las unidades educativas del departamento.
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